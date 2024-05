Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen

Herzlake - Zahlreiche Sachbeschädigungen und Diebstähle an/von Wahlplakaten

Meppen / Herzlake (ots)

Im Zeitraum vom 25.04. bis zum 03.05.2024 wurden sowohl im Meppener Stadtgebiet als auch in den Ortschaften Bokeloh und Helte mehrere Wahlplakate sowohl beschädigt als auch entwendet (Strafbarkeit gemäß §§ 242, 303 StGB). Weitere identische Vorfälle gab es auch in den Samtgemeinden Herzlake und Lähden. Betroffen davon waren Wahlplakate von diversen Parteien. Die Wahlplakate wurden erst am 25.04.2024 aufgehängt und nehmen Bezug auf die Europawahl Anfang Juni. Auch in der Vergangenheit wurden vor Parlamentswahlen mehrfach Sachbeschädigungen und Diebstähle von Wahlplakaten festgestellt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 0591/87-215 oder 0591/87-441 bei der Polizei zu melden.

