Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - E-Bikes gestohlen (Ergänzung mit Fotos)

Nordhorn (ots)

In der Nacht vom 19. auf den 20. Mai kam es in der Veldhauser Straße in Nordhorn, bei einem Fahrradgeschäft zu einem Diebstahl von etwa 30 E-Bikes mit einem Wert von je ca. 3.500 Euro. Dabei verschafften sich die unbekannten Täter über das Dach Zugang zu den Geschäftsräumen (wir berichteten). Dabei ließen die Täter vermutlich eine Leiter zurück (siehe Fotos). Mögliche Zeugen, die Angaben zu der auf den Fotos abgebildeten Leiter machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Nordhorn, Tel.: 05921 3090, in Verbindung setzen.

