Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Einbruch in Wohnwagen

Haselünne (ots)

Zwischen Dienstag, 15 Uhr, und Mittwoch, 9 Uhr, sind bislang unbekannte Täter in einen Wohnwagen an der Straße Campingplatz in Haselünne eingebrochen. Sie entwendeten zwei E-Bikes, sowie eine Kaffeemaschine und ein Tablett-PC. Zeugen, die Hinweise auf die Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Haselünne unter der Telefonnummer 05961/958700 in Verbindung zu setzen.

