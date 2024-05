POL-EL: Spelle - Person nach Drogenfund festgenommen

Bad Bentheim (ots) - Zwischen dem 17. und dem 20. Mai kam es in der Obergrafschaft zu insgesamt drei Bränden (wir berichteten). Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen. Am 17. Mai gegen 09:30 Uhr, kam es zu einem Brand in einem Wohn -und Geschäftshaus an der Südstraße in Bad Bentheim. Nach bisherigen Ermittlungen setzte eine bislang unbekannte Person im Kellerbereich des Hauses einen Mülleimer in Brand. Am 18. ...

