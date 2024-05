Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Zeugen gesucht

Bad Bentheim (ots)

Zwischen dem 17. und dem 20. Mai kam es in der Obergrafschaft zu insgesamt drei Bränden (wir berichteten). Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen. Am 17. Mai gegen 09:30 Uhr, kam es zu einem Brand in einem Wohn -und Geschäftshaus an der Südstraße in Bad Bentheim. Nach bisherigen Ermittlungen setzte eine bislang unbekannte Person im Kellerbereich des Hauses einen Mülleimer in Brand. Am 18. Mai gegen 09:30 Uhr, wurden zum wiederholten Mal am Haarjanweg in Bad Bentheim dort liegende Holzabfälle von Unbekannten angezündet. Am 20. Mai gegen 13 Uhr geriet ein Altkleider-Container in Schüttorf an der Fabrikstraße in Brand. Auch gehen die Ermittler nach den bisherigen Erkenntnissen von einer Brandstiftung aus. Zeugen die Angaben zu diesen Vorfällen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

