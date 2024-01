Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Geschäft - Täter lassen gestohlene Kasse zurück

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Eichelkamp, Dunantplatz

27.01.2024, 02.10 Uhr

Unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Samstag in ein Geschäft am Dunantplatz in Wolfsburg ein und entwendeten Bargeld.

Eine Zeugin wurde am frühen Samstagmorgen durch einen lauten Knall aufgeschreckt. Als sie aus dem Fenster sah, bemerkte sie eine Person, die mit einem Gegenstand aus einem Geschäft am Dunantplatz kam und in Richtung eines angrenzenden Waldstückes verschwand. Kurze Zeit später kamen aus dem Waldstück zwei Personen auf einem E-Scooter, die in Richtung Röntgenstraße verschwanden.

Die von der Zeugin verständigten Polizeibeamten fahndeten im näheren Bereich und konnten in der Nähe eine Registrierkasse finden, die offensichtlich aus dem Geschäft am Dunantplatz entwendet worden war. Aus der Kasse fehlte ein kleiner Bargeldbetrag.

Zeugen, die Angaben zu den Personen auf dem E-Scooter machen können oder sonstige verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell