POL-WOB: Zukunftstag 2024 bei der Polizei Wolfsburg

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, An der Vorburg 26.01.24, 16:25 Uhr Zu der Festnahme eines 37 Jahre alten Ladendiebs, ohne festen Wohnsitz, kam es am vergangenen Freitagnachmittag am Wolfsburger Hauptbahnhof. Er hatte zuvor in einem Bekleidungsgeschäft in der Straße An der Vorburg in Wolfsburg Schuhe entwendet und im Anschluss das Sicherheitspersonal mit einem Messer ...

mehr