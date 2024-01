POL-WOB: Lichterfahrt durch den LK Helmstedt zum Thema "Politische Unzufriedenheit"

Wolfsburg (ots) - Schöningen, Am Schloss 26.01.2024, 05.30 - 07.20 Uhr Ein unbekannter Täter zerstörte am frühen Freitagmorgen einen Glaseinsatz eines Fahrgastunterstandes am ZOB in Schöningen. Der Schaden wird auf 800 Euro geschätzt. Am Freitagmorgen, gegen 07.20 Uhr, bemerkte eine Funkstreifenwagenbesatzung während der Streifenfahrt einen völlig zerstörten ...

