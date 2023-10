Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: (Altdorf) - Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

Landau (ots)

Am 26.10.2023 kam es in der Zeit von 20:00 bis 22:00 Uhr in Altdorf zu einer Sachbeschädigung durch Farbschmierereien. Bislang unbekannte Täter hatten eine Hauswand, im Bereich der Ringstraße, Ecke Schloßstraße, mittels Sprühfarbe beschädigt.

Zeugen, die nähere Hinweise zum Tathergang oder möglichen Tätern geben können, melden sich bitte bei der zuständigen Polizeidienststelle Edenkoben per E-Mail unter piedenkoben@polizei.rlp.de oder der Telefonnummer 06323-9550.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell