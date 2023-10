Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: E-Bike's entwendet

Bad Bergzabern (ots)

Am gestrigen Abend, 26.10.23, zwischen 20:00 Uhr und 22:30 Uhr, wurden in der Luitpoldstraße aus einem abgestellten Van, zwei hochwertige E-Bike's der Marke Cube bzw. Bulls entwendet. An dem Van wurde eine Scheibe eingeschlagen und die Fahrräder über die Tür aus dem Fahrzeuginnenraum entwendet. Der Diebstahlschaden wird auf 6500.- Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.

