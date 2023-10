POL-PDLD: Von Fahrbahn abgekommen

Germersheim (ots) - Unbekannte brachen in der Nacht vom 25. auf 26.10.2023 mehrere Gartenhäuser in den Schrebergärten am Wörthgraben auf. Die genaue Schadenshöhe ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Germersheim unter der Telefonnummer 07274/9580 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion Germersheim Telefon: ...

