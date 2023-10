POL-PDLD: Germersheim - Einbrüche in Schrebergärten

Bellheim (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag mehrere Baucontainer auf einer Baustelle am Schwimmbad in Bellheim auf und entwendeten mehrere elektronische Geräte. Der Schaden beläuft sich auf ca. 3000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Germersheim unter der Telefonnummer 07274/9580 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau ...

