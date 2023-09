Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Kalverkamp

Spendensammler gehen 50-Jährigen an

Coesfeld (ots)

Zwei unbekannte Täter klingelten am 27.09.2023, gegen 18.29 Uhr, bei einem 50-jährigen Sendener an der Wohnungstür auf dem Kalverkamp in Senden und fragten nach Spenden. Dies lehnte der Sendener ab. Daraufhin wurden die beiden Unbekannten aggressiv und einer der beiden gab dem 50-Jährigen zwei "Kopfstöße", woraufhin er zu Boden ging und er Kopfschmerzen erlitt.

Die unbekannten Personen können wie folgt beschrieben werden:

beide männliche und zwischen 25 Jahren und 30 Jahren.

Person 1:

- Jeans - blond - Brille - weißes T-Shirt - Schwarze Jacke - größer als 1,65m

Person 2:

- Jeans - schwarze Schuhe

-schwarze Haare

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell