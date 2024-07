Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Tätlicher Angriff; Verkehrsunfälle; Zigarettenautomat gestohlen; Randalierer; Einbruch; Raubdelikt; Auseinandersetzungen; Tierrettung;

Reutlingen (ots)

Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte

Wegen Trunkenheit im Verkehr und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt die Polizei seit dem frühen Sonntagmorgen gegen einen 33-Jährigen. Der Mann war gegen 5.30 Uhr zusammen mit einer Begleiterin auf einem E-Scooter auf dem parallel zur Bantlinstraße verlaufenden Fuß- und Radweg unterwegs und sollte von einer Streifenwagenbesatzung der Verkehrspolizei Tübingen kontrolliert werden. Der Mann ignorierte jedoch die Aufforderung der Beamten zum Anhalten wiederholt und flüchtete in Richtung Parkplatz Bösmannsäcker. In der Tübinger Straße rannte der 33-Jährige dann auf einen der Beamten zu und versuchte, diesen zu schlagen. Er konnte schließlich überwältigt und geschlossen werden, wobei er erheblichen Widerstand leistete. Zwei Polizeibeamte wurden leicht verletzt und später im Krankenhaus versorgt. Der Führerschein des 33-Jährigen, bei dem ein vorläufiger Test eine deutliche Alkoholisierung ergeben hatte, wurde beschlagnahmt. Der Mann sieht nun außerdem entsprechenden Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (mr)

Pfullingen (RT): Mit Pkw überschlagen

Eine Autofahrerin hat sich am Sonntagvormittag mit ihrem Wagen auf der K 6729 überschlagen. Die 50-Jährige befuhr die Kreisstraße gegen 9.50 Uhr von Gönningen herkommend in Richtung Pfullingen, als sie mit dem Dacia aus unbekannter Ursache nach rechts ins Bankett geriet. In der Folge touchierte der Pkw eine Betonüberführung des Straßengrabens und wurde wieder nach links abgewiesen. Der Dacia überschlug sich und rutschte auf dem Dach erneut in den Straßengraben, wo er schließlich auf den Rädern zum Stehen kam. Die 50-Jährige wurde nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte sie leichte Verletzungen erlitten. Von einem Abschleppunternehmen musste der in Höhe von schätzungsweise 10.000 Euro total beschädigte Dacia geborgen und abtransportiert werden. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. Diese war zeitweise voll gesperrt. (mr)

Grafenberg (RT): Kompletter Zigarettenautomat gestohlen (Zeugenaufruf)

Unbekannte haben in der Nacht zum Montag einen Zigarettenautomaten im Bereich Buckenwiese gestohlen. Kurz nach ein Uhr hörten Anwohner verdächtige Geräusche und alarmierten die Polizei. Vor Ort stellten die Polizeibeamten das Fehlen des Automaten fest, lediglich die abgeflexten Halterungen waren zurückgelassen worden. Dem bisherigen Stand der Ermittlungen zufolge, wird von mehreren Tätern und einem größeren, benutzten Fahrzeug zum Abtransport des Geräts ausgegangen. Der Schaden beträgt wohl mehrere tausend Euro. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang ergebnislos. Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte unter Telefon 07123/924-0. (gj)

Reutlingen (RT): Randalierende Person

Unter anderem wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt das Polizeirevier Reutlingen gegen einen 46-jährigen Reutlinger. Der Mann hatte am Sonntagmittag, gegen 17 Uhr, wohl in einem psychischen Ausnahmezustand randaliert und Betreuer seiner Wohngruppe bedroht, weshalb die Polizei in die Oberlinstraße gerufen wurde. Schon beim Eintreffen der alarmierten Polizei stürmte der Mann in aggressiver Haltung auf die Beamten zu, kletterte auf den Streifenwagen und sprang auf dem Dach des Fahrzeugs herum, sodass dieses beschädigt wurde. Bei der nachfolgenden Ingewahrsamnahme setzte sich der 46-Jährige heftig zur Wehr, beleidigte und bespuckte die Polizisten. Der 46-Jährige konnte schließlich mit Unterstützung einer weiteren Streifenwagenbesatzung vorübergehend festgenommen werden, wobei zwei Beamte und der Beschuldigte leicht verletzt wurden. Die Polizeibeamten konnten nach einer ärztlichen Versorgung ihren Dienst in der Folge fortsetzen. Der Beschuldigte wurde nach einer ambulanten Behandlung seiner Blessuren in eine Fachklinik eingeliefert und sieht jetzt entsprechenden Strafanzeigen entgegen. (cw)

Hohenstein (RT): In Bauwagen eingebrochen

In den Bauwagen in der Straße Auf dem Steig im Ortsteil Meidelstetten ist ein Unbekannter über das vergangene Wochenende eingebrochen. Zwischen Freitag, 23 Uhr, und Sonntag, 16.15 Uhr, verschaffte sich der Einbrecher über ein Fenster gewaltsam Zutritt in den Jugendtreff. Bei seiner Suche nach Stehlenswertem stieß er auf Bargeld, mit dem anschließend unerkannt die Flucht ergriff. Der angerichtete Sachschaden am Bauwagen wird auf rund 200 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Alb hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Plochingen (ES): Geldbörse und Handy geraubt (Zeugenaufruf)

Der Polizeiposten Plochingen sucht Zeugen zu einem Raubdelikt am späten Sonntagabend, das nachträglich bei der Polizei zur Anzeige gebracht wurde. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde zwischen 23 Uhr und 23.30 Uhr ein 25-Jähriger in der Eisenbahnstraße, Höhe Gebäude Nr. 20, von zwei Unbekannten angesprochen und unter Drohung mit einem Messer zur Aushändigung seiner Geldbörse sowie seines Mobiltelefons aufgefordert. Nachdem der Geschädigte die Gegenstände ausgehändigt hatte, flüchtete das Duo in Richtung Bahnhof. Einer der Täter ist circa 25 Jahre alt, ungefähr 190 Zentimeter groß und von athletischer Statur. Er war mit einem dunklen Kapuzenpullover und weißen Sneakers bekleidet. Sein Komplize ist circa 20 Jahre alt, ungefähr 175 Zentimeter groß, kräftig und hat kurze blonde Haare. Er trug einen dunklen Kapuzenpullover und eine Jeanshose. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 07153/307-0 entgegengenommen. (mr)

Esslingen (ES): Auseinandersetzung in Männerwohnheim

Zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Bewohnern eines Männerwohnheims in der Plochinger Straße sind die Einsatzkräfte von Rettungsdienst und Polizei am Sonntagnachmittag ausgerückt. Gegen 14 Uhr traf ein 37-Jähriger auf dem Flur des Wohnheims auf seinen 32 Jahre alten Mitbewohner. Dieser soll eine Flasche nach dem Älteren geworfen haben. Diese verfehlte den 37-Jährigen, beschädigte jedoch ein Fenster, an dessen Scherben sich der Geschädigte nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen zuzog. Zudem soll der 32-Jährige dabei ein Messer in der Hand gehalten haben. Da aufgrund erster Befragungen zunächst davon ausgegangen werden musste, dass sich der mit einem Messer bewaffnete Verdächtige anschließend in seinem Zimmer eingeschlossen hatte, wurde das Gebäude umstellt. Die Zimmertüre wurde in der Folge gewaltsam geöffnet, woraufhin der 32-Jährige unbewaffnet und widerstandslos festgenommen werden konnte. Der Rettungsdienst brachte den psychisch auffälligen Mann daraufhin in eine Fachklinik. Der 37-Jährige lehnte eine weitere medizinische Versorgung ab. Das Polizeirevier Esslingen ermittelt. (rd)

Filderstadt-Bernhausen (ES): Nicht aufgepasst und aufgefahren

Unachtsamkeit und nicht ausreichender Sicherheitsabstand sind die Ursachen eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagvormittag auf der Plieninger Straße ereignet hat. Eine 37-Jährige war gegen 11.35 Uhr mit ihrem Mercedes Vito auf der Plieninger Straße aus Richtung Flughafen kommend in Richtung Ortsmitte Bernhausen unterwegs. Zu spät erkannte sie, dass ein 35-Jähriger mit seinem VW Passat nach links auf den Parkplatz einer Bäckerei einbiegen wollte, aber verkehrsbedingt warten musste. Eine hinter dem VW fahrende 39-Jährige hatte mit ihrem 1er BMW ebenfalls angehalten. Die Vito-Fahrerin reagierte zu spät und krachte mit so großer Wucht mit ihrem Wagen ins Heck des BMW, dass dieser noch auf den VW aufgeschoben wurde. Die Fahrerin des BMW und deren 46 Jahre alter Beifahrer wurden leicht verletzt, weshalb ein Rettungswagen zur Unfallstelle geordert wurde. Die anderen Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Der Mercedes und der BMW waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der entstandene Sachschaden an den drei Autos wird auf insgesamt etwa 18.000 Euro geschätzt. (cw)

Esslingen (ES): Hund im Auto gelassen

Ein im Auto zurückgelassener Hund hat am Sonntagmittag, gegen zwölf Uhr, einen Polizeieinsatz in der Dammstraße ausgelöst. Eine aufmerksame Passantin hatte den jaulenden Vierbeiner in einem geparkten und verschlossenen Pkw entdeckt, sich aufgrund der sommerlichen Temperaturen Sorgen um das Tier gemacht und folgerichtig die Polizei verständigt. Als die Einsatzkräfte kurze Zeit später eintrafen, konnten sie den Fahrzeug- und Hundebesitzer, der sich auf einer Veranstaltung in der Nähe aufhielt, schnell ausfindig machen. Dieser befreite anschließend seinen Hund.

Insbesondere in der warmen Jahreszeit ist im Zusammenhang mit Hunden in Fahrzeugen auf folgendes zu achten:

- Lassen Sie keine Hunde oder auch andere Tiere an einem warmen Tag oder gar bei Hitze im Auto zurück, auch nicht für kurze Zeit. Die Gefahr der Hitzeentwicklung im Auto wird häufig unterschätzt, bei direkter Sonneneinstrahlung kann es im Fahrzeuginnern schnell bis zu 50° Grad und heißer werden. Für die Vierbeiner kann diese Hitzefalle lebensgefährlich werden, oder im schlimmsten Fall sogar tödlich enden.

- Sollten Sie ein Auto antreffen, in dem ein Hund in der Hitze zurückgelassen wurde und in Gefahr ist, versuchen Sie, wenn möglich, den Tierhalter ausfindig zu machen oder verständigen Sie die Polizei oder Feuerwehr damit diese das Tier befreien können. (gj)

Tübingen (TÜ): Gegen Baum geprallt

Schwer verletzt wurde ein 25-Jähriger, der am Sonntagnachmittag mit seinem Mountainbike im Wald bei Hagelloch unterwegs war. Der junge Mann befuhr gegen 17.45 Uhr mit seinem Fahrrad und zwei weiteren Radlern den sogenannten Mountainbike-Trail, als er die Kontrolle über sein Rad verlor und gegen einen Baum prallte. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Zur Unterstützung bei der Bergung des Verunglückten war die Feuerwehr mit drei Fahrzeugen und 18 Feuerwehrleuten im Einsatz. (cw)

Rangendingen (ZAK): Auseinandersetzung in Bietenhausen

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat ein 14-Jähriger bei einer Auseinandersetzung am Sonntagmittag in Bietenhausen erlitten. Der Jugendliche traf gegen 12.30 Uhr auf dem Gelände einer Einrichtung auf einen 17 Jahre alten Bekannten. Im Zuge eines zunächst verbalen Streits soll dieser den 14-Jährigen angegangen haben. Als dessen 16 Jahre alter Begleiter ihm zu Hilfe kam, soll der 17-Jährige einen Schlagstock gezogen und damit auf den 14-Jährigen eingeschlagen haben. Eine entsprechende Strafanzeige wurde im Nachgang erstattet. Das Polizeirevier Hechingen ermittelt. (rd)

Albstadt (ZAK): Unfall unter Alkoholeinfluss

Nach einem Verkehrsunfall am Sonntagmittag auf der Hechinger Straße musste ein 48 Jahre alter Motorrad-Fahrer seinen Führerschein abgeben. Der Biker war kurz nach 13.30 Uhr auf der Hechinger Straße in Richtung Onstmettingen unterwegs. Zwischen den Einmündungen mit der Mathildenstraße und der Dorotheenstraße prallte er mit seiner Maschine gegen das Heck eines am rechten Fahrbahnrand geparkten Opel und stürzte. Dabei zog er sich nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Da ein noch an der Unfallstelle durchgeführter Alkoholtest einen vorläufigen Wert von rund 1,4 Promille ergeben hatte, musste er dort auch eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde einbehalten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 7.500 Euro. (rd)

Albstadt (ZAK): Auf geparkten Pkw gerollt

Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmittag in der Ebinger Schlachthofstraße entstanden. Der Besitzer eines dort abgestellten BMW wählte kurz vor 13 Uhr den Notruf, nachdem er bemerkt hatte, dass der 46 Jahre alte Lenker eines Ford offenbar auf seinen Wagen aufgefahren und nicht ansprechbar war. Der am Steuer des Ford sitzende, offenbar unverletzte jedoch alkoholisierte Mann wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Dort musste er neben einer Blutprobe auch seinen Führerschein abgeben. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang hat das Polizeirevier Albstadt übernommen. (rd)

