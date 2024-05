Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Malsch/Rhein-Neckar-Kreis: Segelflugzeug in der Nähe des Flugplatzes verunfallt, Pressemitteilung Nr. 2

Malsch, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwalschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim

Gegen 12:14 Uhr kam es am Segelflugplatz in Malsch zum Absturz eines Segelfliegers. Der 52-jährige Pilot war kurz vorher erst gestartet, hatte offenbar aber Probleme mit seinem Segelflieger an Höhe zu gewinnen. Nachdem er den Landeanflug eingeleitet hatte, konnte beobachtet werden wie er in einer Kurve plötzlich an Höhe verlor und in ein nahegelegenes Waldstück stürzte. Der Pilot konnte geborgen werden und wurde unmittelbar in ein Krankenhaus zur Versorgung gebracht. Nach aktuellem Kenntnisstand sind die Verletzungen lebensbedrohlich.

