POL-MA: Mannheim-Neckarau: Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen, Fahrbahn/Gleissperrung aufgehoben, Pressemitteilung Nr. 2

Wiesloch, BAB 6 (ots) - Am 18.05.2024 ereignete sich gegen 14:14 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Autobahn A 6 in Fahrtrichtung Heilbronn. Eine 58-jährige Volvo Fahrerin musste aufgrund des Rückstaus an der AS Wiesloch/ Rauenberg verkehrsbedingt auf der rechten Spur anhalten. Ein 62-jähriger PKW-Fahrer der die mittlere Fahrspur mit seinem Audi nutzte, kam aufgrund ...

