Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mit Messer verletzt - Tatverdächtiger in Haft (Balingen)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Nach einer Auseinandersetzung am Samstagmittag (06.07.2024) ermitteln die Staatsanwaltschaft Hechingen und das Kriminalkommissariat Balingen wegen des Verdachts eines Gewaltdelikts gegen einen 53-Jährigen. Diesem wird zur Last gelegt, einen 66-Jährigen mit einem Messer verletzt zu haben. Der Tatverdächtige befindet sich bereits in Untersuchungshaft.

Nach derzeitigem Kenntnisstand kam es gegen 14 Uhr in einer Gemeinschaftsunterkunft in Frommern zwischen den beiden Bewohnern aus noch unbekannten Gründen zunächst zu einem verbalen Streit. Im weiteren Verlauf soll der 53-Jährige ein Messer an sich genommen und damit dem 66-Jährigen schwere, jedoch nicht lebensgefährliche Verletzungen zugefügt haben. Nachdem ein Zeuge den Notruf gewählt hatte, konnte der Tatverdächtige von den alarmierten Polizeibeamten vor Ort vorläufig festgenommen werden. Das mutmaßlich verwendete Messer wurde beschlagnahmt. Der verletzte 66-Jährige wurde vom Rettungsdienst vor Ort erstversorgt und anschließend in eine Klinik eingeliefert.

Der unter anderem wegen Gewaltdelikten bereits polizeibekannte, 53-jährige Deutsche wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hechingen am Sonntag (07.07.2024) dem Haftrichter beim Amtsgericht Hechingen vorgeführt. Dieser erließ den beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der Beschuldigte wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die polizeilichen Ermittlungen, unter anderem zu den Hintergründen des Streits, dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell