POL-NI: Verkehrsunfall in Nendorf zwischen Lkw und Pkw; ein Kind leicht verletzt

Lindhorst (ots) - (gil) Am Freitag, den 07.06.2024 kam es gegen 15:35 Uhr zu einem Auffahrunfall auf der L370 zwischen Lindhorst und Ottensen. Zwei Radfahrer sollen an dem Unfallgeschehen beteiligt gewesen sein. Die Radfahrer können später am Unfallort nicht mehr festgestellt werden. Hinweise können an die Polizeistation Lindhorst gegeben werden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Nienburg-Schaumburg Polizei ...

mehr