Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stolzenau- Unfallverursachendes Fahrzeug gesucht

Stolzenau (ots)

(Oth) Am 13.06.2024, ereignete sich gegen 15:45 Uhr ein Verkehrsunfall auf der B 441 in Böthel. Ein 20-jähriger Petershäger befuhr mit einem Audi A4 die B 441 in Fahrtrichtung Stolzenau, als ihm in Böthel ein roter PKW auf seiner Fahrspur entgegenkam. Der 20-Jährige musste auf den anliegenden Grünstreifen ausweichen und kollidierte mit einem Leitpfosten. An dem Audi entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro.

Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligtem nachzukommen.

Die Polizei Stolzenau leitete ein Strafverfahren ein und bittet Zeugen oder Hinweisgeber sich telefonisch unter 05761/9020-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell