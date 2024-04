Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Verkehrsinsel überfahren und von Unfallstelle geflüchtet - Zeugenaufruf

Münster (Hessen) (ots)

Am Montagmorgen (22.04.) kam es gegen 05.50 Uhr in der Darmstädter Str. zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr, mutmaßlich mit einem schwarzen Audi A6, die Darmstädter Str. in Fahrtrichtung Eppertshausen. Hierbei überfuhr er aus bislang ungeklärter Ursache eine Verkehrsinsel und beschädigte zwei Verkehrsschilder. Das Fahrzeug wurde durch den Aufprall erheblich im Frontbereich beschädigt. Anschließend floh der Unfallverursacher von der Unfallstelle. Der Sachschaden wird auf mindestens 1500 Euro geschätzt. Für die Reinigungsarbeiten musste die Fahrbahn für mehrere Minuten gesperrt werden. Neben der Polizei war die Freiwillige Feuerwehr Münster im Einsatz.

Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Dieburg unter folgender Telefonnummer entgegen: 06071/9656-0.

Berichterstatter: Knöbel, PK

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell