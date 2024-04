POL-OG: Gaggenau - Zeugen nach Sachbeschädigung an Gedenkstein gesucht

Offenburg (ots) - Eine 79-jährige Frau wurde am Montagmittag, gegen 15 Uhr, Opfer eines Trickdiebstahls. Nachdem die Rentnerin sich in ihren, auf einem Supermarktparkplatz in der Marlener Straße abgestellten Pkw setzte, soll eine bislang unbekannte Frau an die Scheibe ihres Fahrzeugs geklopft haben. Die Seniorin stieg daraufhin wohl aus und wurde von der Unbekannten auf Münzgeld, welches auf dem Boden lag, aufmerksam ...

mehr