Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Mehrere Geldautomaten manipuliert

Recklinghausen (ots)

Am Wochenende sind Manipulationen an drei Geldautomaten im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Recklinghausen aufgefallen. Die Täter hatten Veränderung im Bereich der Front der Automaten vorgenommen. Betroffen sind Automaten in Castrop-Rauxel (Am Markt), Bottrop (Pferdemarkt) und Gladbeck (Hochstraße). In Castrop-Rauxel waren einem Sicherheitsdienst die Veränderungen aufgefallen.

Bereits am vergangenen Donnerstag waren Manipulationen an Automaten festgestellt worden. Hier war ebenfalls der Automat in Gladbeck an der Hochstraße betroffen. Außerdem manipulierten die unbekannten Täter Geldautomaten in Datteln (Castroper Straße) und Marl (Hülsstraße).

Die Ermittlungen zu den Taten dauern an.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen. Sollten Sie Manipulationen an Geldautomaten feststellen, informieren Sie bitte umgehend die Polizei.

