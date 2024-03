Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Zeugen nach Einbrüchen und Diebstählen gesucht

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Am Rohrbrauk versuchten zwei Männer am Samstag, um 20.30 Uhr, in eine Erdgeschosswohnung einzubrechen. Ihren missglückten Versuch, ein Fenster aufzuhebeln, konnte von einer Kamera erfasst werden. Personenbeschreibungen: 1. Täter: ca. 30-40 Jahre, ca. 1,70m bis 1,80m groß, normale Statur, Cappy, Steppjacke 2. Täter: ca. 30-40 Jahre, ebenfalls ca. 1,70m bis 1,80m groß, normale Statur, Drei-Tage Bart, Beanie-Mütze, Steppjacke

Um 19.15 Uhr wurden am Samstag drei Frauen von einer Nachbarin beobachtet, die sich an einem Haus an der Herzogstraße aufhielten. Am nächsten Tag informierte die Hausbewohnerin dann die Polizei. Die Beamten stellten Hebelmarken an der Terrassen- sowie der Haustür fest. Ob die drei Frauen etwas mit dem versuchten Einbruch zu tun haben, kann noch nicht abschließend gesagt werden. Dennoch bittet die Polizei um Hinweise zu deren Identitätsklärung. Die Frauen wurden wie folgt beschrieben: ca. Mitte 20 bis Anfang 30, sportlich gekleidet.

Castrop-Rauxel:

Von der Briloner Straße entwendeten Unbekannte in der Nacht zu Samstag einen weißen Mercedes Sprinter mit grüner Folierung (Firmenfahrzeug). Täterhinweise liegen bislang nicht vor.

Auf dem Murdockweg wollte ein unbekannter, männlicher Täter in ein Wohnhaus einbrechen. Nach ersten Erkenntnissen versuchte er, die Tür mit einem Schlüssel zu öffnen, der zuvor im Schloss des dortigen Gartenhauses steckte. Danach durchsuchte er ein geparktes Fahrzeug, gestohlen wurde offenbar nichts. Der Tatverdächtige konnte von einer Kamera aufgezeichnet werden - die Person wurde wie folgt beschrieben: etwa 25 bis 35 Jahre alt, Kapuzenjacke mit Schriftzug auf der linken Brustseite, Jogginghose (Nike).

Datteln:

Freitagnachmittag stellte der Besitzer eines 3er BMW fest, dass der Wagen nicht mehr an seinem Abstellort aufzufinden war. Das Auto hatte er am Freitag, zwischen 12.30 Uhr und 16.20 Uhr, auf dem Parkplatz eines Krankenhauses an der Rottstraße abgestellt. Anzeige wurde erstattet. Wer den Wagen entwendet hat, ist unbekannt.

Gladbeck:

Am Wochenende - zwischen Freitagabend und Montagmorgen - wurde in einen Kindergarten auf der Uhlandstraße eingebrochen. Unbekannte Täter verschafften sich Zugang über eine Tür auf der Rückseite des Gebäudes. Im Inneren des Kindergartens wurde unter anderem die Tür zum Büro aufgehebelt und der Raum durchwühlt. Angaben zum Diebesgut liegen noch nicht vor.

Recklinghausen:

Am Freitag ertappte eine Zeugin mindestens zwei Einbrecher, die sich in einer Wohnung an der Vennheidestraße aufhielten. Als die Recklinghäuserin die Wohnung gegen 19.20 Uhr betrat, vernahm sie Stimmen aus dem Inneren und bemerkte noch einen Mann, den sie von hinten sehen konnte. Er war ca. 1,80m groß, hatte eine kräftige Statur und war dunkel gekleidet. Er sprach noch mit jemanden und forderte diese Person auf, schnell zu gehen. Daher ist aktuell davon auszugehen, dass mindestens zwei Personen an/in der Wohnung waren. Bei Eintreffen der Zeugin flüchteten die Unbekannten sofort durch das zuvor aufgehebelte Fenster.

In den vergangenen Tage wurde in mehrere Lauben von Kleingartenanlagen eingebrochen. Am Karawankenweg waren mindestens vier Lauben betroffen - die Einbrüche passierten vermutlich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Auch an der Berghäuser Straße wurde in Lauben eingebrochen, teilweise blieb es beim Versuch. Die unbekannten Täter konnten unter anderem eine Playstation 4, einen Fernseher und verschiedene Werkzeuge erbeuten. Die Polizei such Zeugen (Tel. 0800/2361 111), die Verdächtiges in oder an den Kleingartenanlagen beobachtet haben und Hinweise auf Tatverdächtige geben können.

