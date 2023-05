Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Erfolg für die Neustrelitzer Polizei - Festnahme des Tatverdächtigen für die Wohnungseinbrüche

Neustrelitz (ots)

In den vergangenen Wochen ist es zu mehreren Einbrüchen bzw. Einbruchsversuchen in Einfamilienhäuser und Firmen bzw. Vereine in Neustrelitz gekommen. Betroffen waren insbesondere Einfamilienhäuser in der Nähe des Glambecker Sees. In der Kriminalpolizeiinspektion Neubrandenburg wurden die Ermittlungen geführt, da von einem Tatzusammenhang ausgegangen wurde. Dabei erfolgte ein enger Austausch mit den örtlich zuständigen Beamten des Polizeihauptreviers Neustrelitz und der Kriminalkommissariatsaußenstelle Neustrelitz.

Die Beamten des Polizeihauptreviers Neustrelitz sind in dem Gebiet des Glambecker Sees verstärkt Streife gefahren und haben zudem die Bürgerinnen und Bürger befragt, um weitere Informationen zu erhalten, die für die Ermittlungen erforderlich sind. Dabei erhärtete sich der Tatverdacht gegen einen Neustrelitzer, dessen Aufenthaltsort unbekannt war.

Am späten Nachmittag des 14.05.2023 waren die Beamten des Polizeihauptreviers Neustrelitz wieder unterwegs, um Befragungen durchzuführen. Dabei fiel ihnen in einem Mehrfamilienhaus in der Carlstraße in Neustrelitz auffälliger Cannabisgeruch auf. Die 44-jährige deutsche Wohnungsmieterin öffnete die betroffene Wohnungstür. Die Beamten merkten dabei, dass eine männliche Person versuchte, über den Balkon zu flüchten. Die Beamten konnten die Flucht durch geschicktes taktisches Verhalten verhindern und den 35-jährigen deutschen Mitbewohner festhalten.

Bei der folgenden Wohnungsdurchsuchung haben die Beamten in der Wohnung Betäubungsmittel in geringen Mengen sowie Zubehör zum Betäubungsmittelkonsum sichergestellt. Zudem haben die Beamten Beweismittel feststellen können, die auf eine Täterschaft zu der Einbruchsserie hindeuten. Eine folgende Prüfung hat die Vermutung der Beamten bestätigt. Unter anderem wurde bei dem 35-Jährigen ein I-Phone sichergestellt, welches im April 2023 aus einem Einfamilienhaus in der Adolf-Friedrich-Straße in Neustrelitz entwendet wurde.

Der 35-Jährige wurde daraufhin vorläufig festgenommen und zum Polizeihauptrevier Neustrelitz verbracht. Am gestrigen Vormittag folgten die Beschuldigtenvernehmung und erkennungsdienstliche Behandlung. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen hat die Staatsanwaltschaft Neubrandenburg Haftbefehl beantragt. Der zuständige Richter des Amtsgerichtes Neubrandenburg ist dem Antrag gefolgt, so dass der 35-Jährige anschließend in die Justizvollzugsanstalt nach Neustrelitz verbracht wurde.

Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen und werden weiter in der Kriminalpolizeiinspektion Neubrandenburg geführt.

