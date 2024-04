Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Kontrollen im Stadtgebiet

Autofahrer mit 1,96 Promille gestoppt

Rüsselsheim (ots)

Streifen der Polizeistation in Rüsselsheim haben am Samstag (20.04.) mit Unterstützung von Kräften des Hessischen Polizeipräsidiums Einsatz zwei Kontrollstellen auf der Bundesstraße 43 im Bereich des Theaterparkplatzes und in der Lucas-Cranach-Straße auf Höhe des Waldwegs durchgeführt. Zwischen 12.30 Uhr und 19.30 Uhr wurden ingesamt 75 Fahrzeuge gestoppt und 122 Personen überprüft. Bei der Kontrolle eines 54 Jahre alten Autofahrers wurde bei diesem deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,97 Promille, was zur vorläufigen Festnahme führte und in einer Blutentnahme auf der Wache mündete. Ein weiterer Fahrzeugführer hatte keine gültige Fahrerlaubnis und muss sich deswegen in einem Verfahren strafrechtlich verantworten. Ebenfalls wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde Anzeige gegen zwei Rollerfahrer eingeleitet, da ihre Zweiräder entsprechende technische Veränderungen aufwiesen. Insgesamt 26 Verkehrsteilnehmende hatten den erforderlichen Sicherheitsgurt nicht angelegt und mussten ein Verwarngeld zahlen. Darüber hinaus leiteten die Polizeistreifen acht Verfahren ein, weil Kinder im Fahrzeug nicht oder nicht ordnungsgemäß angeschnallt waren. Weil an seinem E-Roller kein Versicherungskennzeichen angebracht war, wurde zudem Anzeige gegen den Fahrer erstattet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell