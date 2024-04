Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Zurückgelassene Geldbörse aus Fahrzeug erbeutet

Lampertheim (ots)

Auf eine zurückgelassene Geldbörse hatten es bislang noch unbekannte Täter bei einem Autoaufbruch am Freitagabend (19.04.) in der Wilhelm-von-Ketteler-Straße abgesehen. Zwischen 18.15 Uhr und 20.25 Uhr schlugen die Kriminellen mit einem Stein eine Seitenscheibe des grauen Suzuki Vitara ein und entwendeten das Portemonnaie, das in der Mittelkonsole lag. Mit der Beute suchten sich anschließend unerkannt das Weite. Ebenfalls auf das Konto der Unbekannten dürfte ein gleichbelagerter Fall gegen 19.30 Uhr in der Jahnstraße gehen. Auch hier wurde die Seitenscheibe eines geparkten Autos mit einem Stein eingeschlagen, aber offenbar nichts aus dem Innenraum geklaut. Ob die Täter hier gestört wurden, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Hinweise zu beiden Fällen nimmt das Kommissariat 21/22 der Kripo in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/706-0 entgegen

