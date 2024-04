Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Cannabisladen im Visier von Kriminellen/Wer kann Hinweise geben?

Viernheim (ots)

Ein Cannabisladen in der Mannheimer Straße geriet vergangenes Wochenende in das Visier von Kriminellen. Am Sonntag (21.04.), gegen 9.00 Uhr, wurde festgestellt, dass sich Kriminelle unter Anwendung von Gewalt Zutritt in den Laden verschafften. Im Anschluss wurden nach aktuellem Stand eine Kasse mit Wechselgeld sowie mehrere Packungen mit Cannabis-Blüten erbeutet.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann oder verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Kommissariat 21/22 in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060 zu melden.

