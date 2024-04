Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfallflucht in Bischofsheim

Bischofsheim (ots)

Zwischen Freitag und Samstag (20.04.) beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen schwarzen VW Caddy, der in Bischofsheim in der Rheinstraße am Fahrbahnrand abgestellt war. Anschließend hinterließ der Verkehrsteilnehmer einen handgeschriebenen Notizzettel am beschädigten Fahrzeug und verließ den Unfallort.

Da die hinterlassene Notiz keine sachdienlichen Informationen enthielt, wurde nachträglich bei der Polizei Anzeige wegen Unfallflucht erstattet. Der am geparkten Auto entstandene Schaden liegt bei etwa 1000 Euro.

Hinweise auf den/die Unfallverursacher/in nimmt die Polizeistation Bischofsheim unter der Telefonnummer 06144/9666-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell