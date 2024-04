Polizei Münster

POL-MS: Verdacht auf illegales Kraftfahrzeugrennen - 22-Jähriger versucht, mit doppelter Geschwindigkeit zu flüchten

Münster (ots)

Polizisten haben in der frühen Sonntagnacht (07.04., 03:08 Uhr) einen 22-jährigen Motorradfahrer nach einer Verfolgungsfahrt durch Hiltrup gestoppt.

Die Beamten wollten den Motorradfahrer kontrollieren und wendeten dazu ihren Streifenwagen auf der Straße "Zum Roten Berge". Der Zweiradfahrer war in Richtung Rinkerode unterwegs und beschleunigte sein Fahrzeug daraufhin auf circa 140 km/h bei erlaubten 70 km/h. Die Beamten folgten dem Fahrer, dieser hielt schließlich auf der Straße "Zum Hiltruper See" an. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 22-Jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis für das Motorrad war.

Sein Führerschein und auch das Motorrad wurden sichergestellt. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens und des Fahrens ohne gültige Fahrerlaubnis.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell