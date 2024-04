POL-MS: Motorrad fährt auf Pkw auf - Fahrer schwer verletzt

Münster (ots) - Unbekannte Täter haben am vergangenen Freitag (05.04.) im Zeitraum zwischen 15 und 20 Uhr eine Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses am Hansaring aufgehebelt, diverse Schränke und Kommoden durchwühlt und nach ersten Erkenntnissen vier Brillen entwendet. Die Täter verließen das Gebäude in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die etwas Auffälliges beobachtet ...

mehr