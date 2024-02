Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Feuerwehr weckt Seniorin - Schlimmeres kann verhindert werden

Schiffdorf (ots)

Am Abend, des 04. Februar 2024, wurden die Ortsfeuerwehren Schiffdorf und Bramel gemeinsam um 21:29 Uhr in die Schleusenstraße nach Schiffdorf alarmiert. In einem Wohnheim löste zuvor die automatisierte Brandmeldeanlage aus.

Nach Ankunft der ersten Einsatzkräfte ergab die Erkundung, dass auf einem Flur bereits eine leichte Verrauchung vorgefunden werden konnte. Umgehend versuchte sich die Feuerwehr Zugang zu der betroffenen Wohnung zu verschaffen. Nachdem dies kurzerhand gelang, wurde in der betroffenen Wohneinheit eine noch stärkere Verrauchung festgestellt. Umgehend konnte die Quelle hiervon ausgemacht werden, es handelte sich dabei um angebranntes Essen auf dem Herd. Auch die Bewohnerin der Wohneinheit konnte danach angetroffen werden, diese war zwischenzeitlich eingeschlafen und wurde durch die Feuerwehrkräfte geweckt.

Abschließend wurde die Wohneinheit, sowie der Flur durch die Feuerwehr belüftet und die Brandmeldeanlage zurückgesetzt. Die Seniorin wurde nicht verletzt und konnte nach gründlicher Lüftung zurück in ihre Wohnung kehren.

