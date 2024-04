Polizei Münster

POL-MS: Unbekannte brechen in medizinische Einrichtungen ein - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Donnerstag (04.04.) und Sonntag (07.04.) in zwei medizinische Einrichtungen in Münster eingebrochen.

Der erste Einbruch passierte im Zeitraum von Donnerstagnachmittag (04.04., 16 Uhr) und Freitagmorgen (05.04., 05:30 Uhr) im Rektoratsweg. Unbekannte verschafften sich durch eine Terrassentür Zugang zu den Räumlichkeiten einer Ergotherapie-Praxis in einem Mehrparteienhaus. Sie durchsuchten Schränke und Schubladen, entwendeten Bargeld und flüchteten schließlich in unbekannte Richtung.

Am Sonntag (07.04.) drangen Unbekannte zwischen 05:30 Uhr und 22:20 Uhr in den Physiotherapiebereich eines Krankenhauses an der Wichernstraße ein. Sie zerstörten dabei unter anderem mehrere Glastüren und durchsuchten ebenfalls die Räumlichkeiten. Ob die Unbekannten Beute mitgenommen haben, ist Teil der Ermittlungen.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die Hinweise zu den Einbrüchen geben können, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

