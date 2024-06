Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Versuchter Einbruch in Geschäftsräumlichkeiten in Loccum

Rehburg-Loccum (ots)

Loccum (ZIE)

In der Nacht vom 12. auf den 13. Juni 2024 versuchten unbekannte Täter in ein Geschäftsgebäude an der "Rehburger Straße 3" in Loccum einzudringen. Es handelt sich hierbei um das ehemalige Gebäude der Volksbankfiliale.

Hierfür wurde eine Schiebetür mittels körperlicher Gewalt aufgedrückt und beschädigt.

Ein weiteres Eindringen scheiterte offenbar.

An der Schiebetür entstand ein Sachschaden i.H.v. etwa 500 Euro.

Mögliche Zeugen, die in der Nacht vom 12. auf den 13. Juni 2024 Wahrnehmungen getätigt haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Stolzenau in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell