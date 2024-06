POL-NI: Fahndung erfolgreich: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57922/5800139

Landesbergen (ots) - (Voß) Am Dienstag, den 11.06.2024, ereignete sich gegen 14:15 Uhr auf der B 215 zur Einmündung "Brückenstraße" in Landesbergen ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Eine 46-Jährige Husumerin befuhr die Brückenstraße und wollte daraufhin nach links auf die B 215 einbiegen. Gleichzeitig befuhr der 77-Jährige Husumer mit seinem roten VW-Bus die B 215 in Richtung Leese und wollte die ...

