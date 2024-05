Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Firma - Unbekannte gehen Rolltor an

Vlotho (ots)

(jd) Der Mitarbeiter einer Firma an der Industriestraße bemerkte am Mittwoch (15.5.), um 5.45 Uhr einen Einbruch: An einem Rolltor wurde mittels eines Pflastersteins eine Scheibe eingeschlagen. Dadurch gelang es den bisher unbekannten Tatverdächtigen, in das Gebäude zu gelangen. Nach einer ersten Durchsicht gelang es den Unbekannten jedoch nicht, Diebesgut an sich zu nehmen. Letztmalig waren Mitarbeiter am Vortag gegen 16.00 Uhr in dem Gebäude. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die etwas Auffälliges zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen im Bereich der Industriestraße gesehen haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell