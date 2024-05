Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfallflucht - 14-jähriger Radfahrer bei Sturz verletzt

Enger (ots)

(jd) Am Mittwoch (15.5.) fuhr ein 14-jähriger Hiddenhauser mit seinem Fahrrad aus Enger kommend auf dem linksseitigen Radweg neben der Hiddenhauser Straße. Gegen 13.40 Uhr erreichte er die Einmündung zur Hermannstraße, aus der zeitgleich in ein Pkw kam, der auf die Hiddenhauser Straße abbog. Um einen Zusammenstoß mit dem Auto zu verhindern, bremste der 14-Jährige sein Rad stark ab, dabei blockierte das Vorderrad und der Hiddenhauser stürzte über den Lenker auf die Fahrbahn. Der am Unfall beteiligte Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Ersthelfer kümmerten sich bis zum Eintreffen des hinzugerufenen Rettungswagens um den 14-Jährigen, der bei dem Unfall verletzt wurde. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, das er nach einer ambulanten Behandlung verlassen konnte. Die Erziehungsberechtigten des Jugendlichen wurden über den Unfall informiert. Das Verkehrskommissariat der Polizei Herford hat die Ermittlungen übernommen und bittet den am Unfallbeteiligten Autofahrer zur Klärung des Sachverhalts um Kontaktaufnahme unter 05221/8880. Auch Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten sich telefonisch unter der genannten Nummer oder auf einer der Polizeiwachen zu melden.

