PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Reizstoff auf Feier versprüht - mehr als 30 Leichtverletzte +++ Fahrradsattel in Hausflur angezündet +++ Infostand zur Einbruchsprävention am 19.10.2023 in Flörsheim

Hofheim (ots)

1. Reizstoff auf Feier versprüht - Tatverdächtige ermittelt, Hofheim am Taunus, Marxheim, Schloßstraße, Samstag, 14.10.2023, 00:20 Uhr

(jn)Auf einer Feier in Marxheim sind in der Nacht zum Samstag mehrere Dutzend Personen leicht verletzt worden, nachdem fünf zunächst unbekannte Personen einen Reizstoff versprüht hatten. Gegen 00:20 Uhr hielten sich die Feiernden in der Schloßstraße in Hofheim in einem Vereinsheim auf, als das Quintett mit ins Gesicht gezogenen Kapuzen die Örtlichkeit betrat und Pfefferspray in Richtung der Gäste sprühte. Anschließend rannten die Täter davon, konnten jedoch zuvor teilweise von Zeugen und Geschädigten erkannt werden. Insgesamt litten mehr als 30 Personen unter Reizungen der Augen und Atemwege, wobei drei Geschädigte in Krankenhäuser gebracht wurden.

Indes übernahm die Polizei die umfangreichen Ermittlungen und Befragungen am Tatort und konnte im Rahmen entsprechender Fahndungsmaßnahmen drei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren sowie einen Heranwachsenden im Alter von 18 Jahren festnehmen. Alle vier stammen aus Hofheim und wurden zwecks weiterer polizeilicher Maßnahmen zur Polizeistation transportiert. Die Ermittlungen hinsichtlich des fünften Tatverdächtigen dauern noch an. Gegen die fünf Tatverdächtigen wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

2. Schaufenster eingeschlagen,

Schwalbach am Taunus, Schulstraße, Samstag, 14.10.2023, gegen 00:35 Uhr

(jn)Wohl um kurz nach Mitternacht ist in der Nacht zum Samstag eine Schaufensterscheibe in Schwalbach eingeschlagen und eine Flagge gestohlen worden. Gegen 00:35 Uhr hatte der Geschädigte einen lauten Knall wahrgenommen, jedoch erst am nächsten Morgen den Schaden an seinem Schaufenster entdeckt. Demnach hatten ein oder mehrere unbekannte Täter das Fenster in der Schulstraße eingeschlagen und eine Flagge gestohlen.

Die Polizei ermittelt und bittet um sachdienliche Hinweise, die unter der Telefonnummer 06196 / 9695 - 0 entgegengenommen werden.

3. Fahrrad in Hausflur in Brand gesetzt, Kelkheim (Taunus), Görlitzer Straße, Samstag, 14.10.2023, 06:57 Uhr

(jn)Feuerwehr und Polizei wurden am Samstagmorgen in Kelkheim auf den Plan gerufen, da im Flur eines Mehrfamilienhauses ein Feuer gemeldet worden war. Um kurz vor 07:00 Uhr hatte eine Bewohnerin beim Verlassen ihrer Wohnung Rauch im Hausflur bemerkt und die Rettungskräfte alarmiert. Am Tatort in der Görlitzer Straße stellten Polizei und Feuerwehr dann fest, dass der Fahrradsattel eines im Flur abgestellten Velos angezündet worden war. Glücklicherweise entstand lediglich an dem Fahrrad ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro, verletzt wurde niemand.

Die Polizei geht von einer vorsätzlichen Tat aus und ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Feuer. Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer 06196 / 2073 - 0.

4. Gescheiterter Einbrecher flüchtet,

Liederbach am Taunus, Niederhofheim, Bergstraße, Sonntag, 15.10.2023, 19:37 Uhr

(jn)Im Liederbacher Ortsteil Niederhofheim ist am Sonntagabend ein Einbrecher mit leeren Händen von einem Tatort geflüchtet. Um 19:37 Uhr hatte eine Nachbarin einen großen unbekannten Mann auf dem Balkon eines Einfamilienhauses in der Bergstraße gesehen und daraufhin die Polizei verständigt. Bei Eintreffen fehlten sowohl von dem Unbekannten als auch von einem vollendeten Einbruch jegliche Spuren. Augenscheinlich hatte sich der Täter an einem gekippten Fenster zu schaffen gemacht, war jedoch gescheitert und dann unverrichteter Dinge geflüchtet. Ein Sachschaden entstand ersten Erkenntnissen zufolge nicht.

Weitere Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Rufnummer 06196 / 2073 - 0 entgegen.

5. Verkehrsteilnehmer im Blick,

Kreisgebiet, bis Montag, 16.10.2023

(jn)Im Verlauf des zurückliegenden Wochenendes haben Polizistinnen und Polizisten der Polizeistationen in Eschborn, Flörsheim, Hochheim und Kelkheim zahlreiche Autofahrerinnen und Autofahrer sowie weitere Verkehrsteilnehmer kontrolliert. Im Fokus der Kontrollen standen sowohl die Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit der Fahrzeugführer und Fahrzeuge als auch die Einhaltung des Nutzungsverbotes von Mobiltelefonen während der Fahrt. Gerade das Thema Ablenkung spielt im Straßenverkehr eine große Rolle, die erhebliche Gefahren für alle Verkehrsteilnehmenden birgt. Mit der Nutzung eines Mobiltelefons setzen Fahrzeugführer nicht nur sich selbst einer erhöhten Gefahr aus. Der Verkehr wird nicht mehr wahrgenommen und die Reaktionszeit bei einer Gefahrenbremsung erhöht sich um ein Vielfaches. Überlegen Sie, ob Sie zum Beispiel durch das Tippen einer Nachricht, die Gefahr eines Verkehrsunfalles mit weitreichenden Folgen in Kauf nehmen wollen.

Bei den Kontrollen wurden neben den mehr als 20 Ordnungswidrigkeiten leider auch drei Autofahrer angehalten, die unter Drogeneinfluss standen. Am Samstagnachmittag überprüften Beamte einen 29-jährigen Hofheimer in Hofheim, der Anzeichen für einen vorausgegangenen Cannabis-Konsum zeigte. Bei einem 18-Jährigen, der am Sonntagabend in eine Kontrollstelle in Sulzbach gefahren war, reagierte ein Drogenvortest positiv auf Kokain. Zudem hatte er Kennzeichen im Kofferraum, die ersten Erkenntnissen nach gestohlen waren. Wohl auch unter Kokaineinfluss hatte ein 46 Jahre alter Hofheimer seinen Pkw geführt, als er in der vergangenen Nacht gegen 04:00 Uhr in Hofheim von der Polizei angehalten wurde. Für alle drei war die Fahrt zu Ende. Bei ihnen wurde eine Blutentnahme durchgeführt und entsprechende Ermittlungsverfahren gegen sie eingeleitet.

6. Einbruchsprävention, Sicherheitsberatung und Sprechstunde der Polizei, Flörsheim am Main, Wickerer Straße, Einkaufszentrum, Donnerstag, 19.10.2023, 09:00 Uhr bis 13:00 Uhr

(fm)Am kommenden Donnerstag wird die Polizeidirektion Main-Taunus im Flörsheimer Einkaufszentrum (Wickerer Str. 50. Eingangsbereich der Ladenpassage) einen Informationsstand einrichten, an dem interessierte Bürgerinnen und Bürger wertvolle Tipps erhalten, wie sie es Einbrechern künftig besonders schwermachen können. Zwischen 09:00 Uhr und 13:00 Uhr steht der polizeiliche Berater, Polizeihauptkommissar Jürgen Seewald, für eine kompetente und selbstverständlich kostenlose Beratung rund um das Thema Einbruchsprävention zur Verfügung.

Auch die Sicherheitsberatung für Seniorinnen und Senioren (SfS) des Präventionsrates gibt am gemeinsamen Stand wertvolle Tipps zum richtigen Verhalten bei Betrugsdelikten wie Enkeltrick, Schockanrufen oder Personen an der Haustür.

Haben Sie Fragen rund um die bestmögliche Sicherung Ihres Eigenheims und sind am Donnerstag verhindert, dann besteht jederzeit die Möglichkeit, mit dem Polizeilichen Berater Jürgen Seewald unter 06192 / 2079 - 231 einen unverbindlichen und kostenfreien Termin zur individuellen Beratung bei Ihnen zu Hause zu vereinbaren.

Der Flörsheimer Schutzmann vor Ort, Polizeihauptkommissar Florian Meerheim, unterstützt die Aktion ebenfalls. Selbstverständlich ist er in seiner offenen Sprechstunde während des Infostandes auch für andere Flörsheimer Polizeithemen ansprechbar. Regulär erreichen Sie ihn bei seinen Fußstreifen im Gebiet der Polizei Flörsheim oder unter 06192 / 2079 - 230 und per Mail praevention-pdmt.ppwh@polizei.hessen.de .

7. Mit über zwei Promille schweren Auffahrunfall verursacht, Eschborn, Sossenheimer Straße, Frankfurter Straße, Sonntag, 15.10.2023, 06:36 Uhr

(jn)Infolge eines Auffahrunfalles am Sonntagmorgen ist in Eschborn ein 34-jähriger Mann aus Groß-Gerau in einem Krankenhaus behandelt worden. Der Mann saß um 06:36 Uhr am Steuer seines VW und stand mit seinem Fahrzeug in der Sossenheimer Straße auf der linken Abbiegespur, um auf die Elly-Beinhorn-Straße abzubiegen. Dies übersah ein betrunkener 44-Jähriger aus Kronberg, der zeitgleich am Steuer seines VW in der gleichen Fahrtrichtung unterwegs war. Er übersah den VW sowie die rote Linksabbiegerampel und kollidierte mit dem Heck des stehenden Wagens. Der 34-Jährige wurde nach einer medizinischen Behandlung vor Ort in ein Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Zudem ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von über zwei Promille, weshalb gegen den Unfallverursacher ein Strafverfahren eingeleitet und bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt wurde.

8. Nach Überholvorgang mit Pkw überschlagen, Hattersheim am Main, Okriftel, Landessstraße 3006, Freitag, 13.10.2023, 11:49 Uhr

(jn)Am Freitagmittag ereignete sich auf der L 3006 zwischen Okriftel und Sindlingen ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht und eine weitere schwer verletzt wurden. Erkenntnissen von der Unfallstelle zufolge befuhr ein 46-jähriger Hattersheimer um 11:49 Uhr die Landesstraße von Okriftel in Fahrtrichtung Sindlingen, wo er trotz eines Überholverbotes einen vorausfahrenden, 45 Jahre alten Nissan-Fahrer überholen wollte. Während des Überholvorganges soll der 45-Jährige aus bisher unbekannten Gründen nach links geschert sein. Dabei touchierte er den überholenden BMW. Daraufhin verlor der 46-Jährige die Kontrolle, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich mit dem BMW und kam im Feld zum Stehen. Während der Fahrer des BMW leichter verletzt wurde, musste seine 47-jährige Beifahrerin mit schwereren Verletzungen stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehr als 50.000 Euro.

9. Grauer Mitsubishi bei Unfallflucht beschädigt, Sulzbach (Taunus), Main-Taunus-Zentrum, Samstag, 14.10.2023, 12:30 Uhr bis 14:30 Uhr

(jn)Auf einem Parkplatz des "Breuninger-Parkhauses" im MTZ in Sulzbach ist am Samstagmittag ein Mitsubishi beschädigt worden. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Den Angaben des Geschädigten folgend, parkte der Wagen zwischen 12:30 Uhr und 14:30 Uhr im Erdgeschoss des Parkhauses. In diesem Zeitraum muss ein unbekanntes Fahrzeug mit dem grauen Mitsubishi kollidiert sein, wobei ein Sachschaden am rechten Heckbereich entstand. Die Schadenshöhe dürfte sich auf etwa 2.000 Euro belaufen. Ohne Angaben zur eigenen Identität gemacht zu haben, setzte die Unfallverursacherin oder der Unfallverursacher die Fahrt fort.

Nun ermittelt der Regionale Verkehrsdienst der Polizei in Hofheim wegen Unfallflucht und bittet um sachdienliche Hinweise. Diese werden unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0 entgegengenommen.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell