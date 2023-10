Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Schmuck und Bargeld gestohlen

Engelskirchen (ots)

Zur Tageszeit, zwischen 9:30 Uhr und 17:30 Uhr, sind Kriminelle am Sonntag (15. Oktober) in ein Haus in der Straße "Wiehlpuhl" in Osberghausen eingebrochen. Die Täter hebelten die Eingangstür auf und durchwühlten im Haus mehrere Schränke. Dabei stahlen sie Schmuck und Bargeld. Hinweise zu verdächtigen Personen, Kennzeichen oder Fahrzeugen bitte an die Zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Rufnummer 02261 81990.

