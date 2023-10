Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Versuchter Einbruch

Wipperfürth (ots)

Unbekannte haben am Wochenende versucht, in der Flurstraße in ein Wohnhaus einzubrechen. Im Tatzeitraum zwischen Samstag, 23 Uhr und Sonntag (15. Oktober), 11 Uhr machten sich die Täter am Rollladen der Terrassentür im Erdgeschoss eines Einfamilienhauses zu schaffen. Sie schoben diesen ein Stück nach oben und fixierten ihn mit einem Kunststoffeimer. Ins Haus gelangten die Unbekannten jedoch nicht. Hinweise zu verdächtigen Personen, Kennzeichen oder Fahrzeugen bitte an die Zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Rufnummer 02261 81990.

