Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl aus Schule - Unbekannte entwenden Feuerlöscher

Spenge (ots)

(jd) Der Hausmeister einer Schule an der Immanuel-Kant-Straße bemerkte am Dienstag (14.5.) einen Einbruch: Der oder die unbekannten Täter gingen ein Fenster im Erdgeschoss an und gelangten so in das Schulgebäude. Dort brachen sie eine Tür, die zu den WC-Anlagen führt, offenbar durch Tritte auf und beschädigten die Tür dadurch massiv. Aus dem WC-Trakt entwendeten sie einen Feuerlöscher, ehe sie das Schulgebäude wieder verließen. Der Sachschaden liegt im mittleren dreistelligen Bereich. Letztmalig waren am Montag, um 20.30 Uhr Mitarbeiter in dem Schulgebäude - zu diesem Zeitpunkt war noch alles unversehrt. Die Kriminalpolizei Herford hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen, die zwischen Montagabend und Dienstagmorgen etwas Auffälliges beobachtet haben, um Hinweise unter 05221/8880.

