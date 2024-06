Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Fahndung nach vermisster Person

Nienburg (ots)

NIENBURG (jah) - Seit heute, 17:10 Uhr, wird der 80jährige Robert Müller aus Heemsen vermisst. Herr Müller wurde zuletzt auf dem Parkplatz des Netto-Marktes an der Hannoverschen Straße in 31582 Nienburg in einem schwarzen Nissan als Beifahrer sitzend gesehen. Anschließend hat Herr Müller den Bereich in unbekannte Richtung verlassen. Herr Müller ist dringend auf Medikamente angewiesen und er ist desorientiert. Bekleidung: Dunkelblaue Jogginghose, Sandalen, dunkelgrauer Fleece-Pullover und dunkelgrüne Strickjacke Aussehen: 163 cm groß, geht gebückt, grauer Backenbart bis über das Kinn, graue Haare. Hinweise über den möglichen Aufenthalt des Herrn Müller sind an die Dienststelle PI Nienburg/Schaumburg, 05021-97780,erbeten.

