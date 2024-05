Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Öffentlichkeitsfahndung: Kripo bittet um Hinweise zu zwei Einbrechern

Biebergemünd (ots)

(lei) Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus in Biebergemünd, der sich bereits im vergangenen November ereignet hatte, wendet sich die Kriminalpolizei in Hanau nun mit der Veröffentlichung von Bildern aus einer Überwachungskamera an die Bevölkerung und bittet um Mithilfe bei der Identifizierung von zwei noch unbekannten Täter.

Die beiden bis dato anonymen Männer hatten am Abend des 11. November 2023 um kurz vor 21 Uhr im Schutze der Dunkelheit die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Schulstraße (10er-Hausnummern) aufgehebelt und das Objekt anschließend nach Wertsachen durchsucht. Hierbei wurden sie von der Überwachungskamera am Haus aufgenommen. Mit Schmuck und mehreren tausend Euro Bargeld nahm das Duo letztlich Reißaus.

Einer der Männer trug bei der Tatausführung dunkle Kleidung, sein Komplize war hell gekleidet und führte einen Rucksack mit sich.

Die Ermittler fragen nun:

- Wer kennt die beiden auf den Aufnahmen abgebildeten Männer? - Wem sind die Personen vor oder nach Tat im Bereich der Schulstraße aufgefallen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Hanau unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

Hinweis: Dieser Meldung sind vier Bilder der Überwachungskamera beigefügt, auf denen die beiden unbekannten Tatverdächtigen zu sehen sind (Quelle: privat).

Offenbach 08.05.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

