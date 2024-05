Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: 19-Jähriger bei Fußballspiel durch Gegenspieler verletzt

Maintal-Dörnigheim (ots)

(lei) Eine Szene während eines Fußballspiels sorgte am Dienstagabend auf dem Sportplatz in der Wilhelmsbader Straße nicht nur für kurzzeitige Aufregung auf dem Platz, sondern ist nun auch ein Fall für die Polizei: Bei der Begegnung in der Kreisliga B Hanau zwischen einem Maintaler Verein und einer Mannschaft aus Hüttengesäß kam es kurz vor Spielende zu einem Foulspiel, was einen Tumult auf dem Rasen zur Folge hatte.

Hierbei soll ein 27-jähriger Spieler der Heimmannschaft einen 19 Jahre alten Gästespieler mit der Faust am Kopf getroffen haben, woraufhin dieser kurzzeitig bewusstlos zusammensackte und später vorsorglich in einem Krankenhaus medizinisch durchgecheckt wurde. Inwieweit dies im Zuge des Gerangels unabsichtlich geschah oder der Schlag gar vorsätzlich erfolgte, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen, die gegen den 27-Jährigen derzeit wegen Verdachts der Körperverletzung geführt werden.

Die Polizei bittet noch unbekannte Zeugen des Vorfalls, sich unter der Rufnummer 06181 4302-0 bei der Polizei in Maintal zu melden.

