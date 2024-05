Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Wer dotzte den roten Peugeot an?; Getränkekisten geklaut

Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Wer dotzte den roten Peugeot an? - Erlensee/Langendiebach

(cb) Einen Schaden von ungefähr 1.500 Euro verursachte ein bis dato unbekannter Unfallverursacher am Dienstag, als er einen Peugeot 208, welcher in der Straße "Am Erlenpark" (10er Hausnummern) parkte, beschädigte und anschließend flüchtete. Die Fahrzeugführerin hatte ihren roten Kleinwagen gegen 15.30 Uhr geparkt. Bei ihrer Rückkehr gegen 18.30 Uhr stellte sie Beschädigungen am hinteren Kotflügel fest. Zeugen wenden sich bitte unter der Telefonnummer 06181 9010-0 an die Polizei in Hanau.

2. Getränkekisten geklaut - Sinntal/Breunings

(cb) Aus einem Getränkeanhänger, welcher am Sportplatz in Breunings abgestellt war, haben Langfinger mehrere Getränkekisten geklaut. Erste Ermittlungen haben ergeben, dass die Unbekannten den Anhänger zwischen Montag, 19 und Dienstagvormittag, 11.30 Uhr, gewaltsam aufbrachen und etwa 30 Getränkekisten mitnahmen. Die Polizei in Schlüchtern hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 066619 610-0 um Zeugenhinweise.

Offenbach 08.05.2024, Pressestelle, Felix Geis

