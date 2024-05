Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Mann mit Soft-Air-Waffe sorgt für Polizeieinsatz; Hoher Schaden bei Unfall: 87-Jähriger beschädigt drei geparkte Autos; Räder von aufgebocktem Auto gestohlen

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Mann mit Soft-Air-Waffe sorgt für Polizeieinsatz - Offenbach

(lei) Ein offensichtlich geistig verwirrter Mann hat am frühen Dienstagabend für einen Polizeieinsatz auf einer Baustelle in der Birkenlohrstraße gesorgt. Der 51-Jährige war Zeugenangaben zufolge gegen 18.45 Uhr in einem Hinterhof eines Mehrfamilienhauses erschienen, wo er mehrere Bauarbeiter, die sich auf einem Baugerüst befanden, mit einer sogenannten "Soft-Air" bedroht haben soll. Die Arbeiter ließen davon jedoch offensichtlich nicht einschüchtern, überwältigten den Offenbacher und hielten ihn bis zum Eintreffen der in der Zwischenzeit verständigten Polizei fest. Nachdem die Beamten die Anscheinswaffe bei dem zudem unter Alkoholeinfluss stehenden 51-Jährigen sichergestellt hatten und auch in seiner Wohnung unter anderem noch verschiedene Messer in Verwahrung genommen wurden, überstellten sie ihn an eine Fachklinik. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der Bedrohung und des Verstoßes nach dem Waffengesetz ermittelt.

2. Hoher Schaden bei Unfall: 87-Jähriger beschädigt drei geparkte Autos - Mühlheim

(lei) Vier beschädigte Autos und ein Gesamtschaden von geschätzten 40.000 Euro sind das Resultat eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagmittag in der Bieberer Straße zugetragen hatte. Verantwortlich hierfür war ein 87 Jahre alter VW-Fahrer, der sich dabei offenbar auch verletzt hatte. Der Mühlheimer war gegen 12 Uhr aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrspur abgekommen und in Höhe der Hausnummer 10 gegen drei Autos gefahren, die am rechten Fahrbahnrand standen. Einer der drei touchierten Wagen, ein Mercedes, wurde durch die Wucht des Anpralls sogar auf den Gehweg geschleudert, wo in dem Moment glücklicherweise niemand vorbeilief. Nach dem Zusammenstoß mit dem dritten Fahrzeug kippte der Tiguan des Seniors schließlich auf die linke Fahrzeugseite und kam hierauf zum Liegen. Der 87-Jährige, der sich nicht selbstständig aus dem Wagen befreien konnte, wurde durch die ebenfalls hinzugerufene Feuerwehr aus dem Wagen geholt. Wieso es zu der Karambolage kam, ermittelt nun die örtliche Polizeistation.

3. Räder von aufgebocktem Auto gestohlen - Dietzenbach

(lei) Alle vier Räder eines Audis haben Unbekannte jüngst in einem Parkhaus in der Lise-Meitner-Straße gestohlen. Die Diebe drangen in der Zeit zwischen Montag, 14 Uhr und Dienstag, 15.50 Uhr, in das Gebäude ein, bockten den A6 mit einem Wagenheber auf und demontierten den Radsatz im Wert von 2.000 Euro, ehe sie den Wagen auf Pflastersteinen und Salzsäcken absetzten und verschwanden. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizeistation in Dietzenbach entgegen (06074 837-0).

Offenbach 08.05.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell