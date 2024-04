Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Kollision zwischen Pkw und Fahrrad

Euskirchen (ots)

Am Montag (22. April) befuhr eine 43-jährige Pkw-Fahrerin gegen 10.10 Uhr die Münstereifeler Straße in Euskirchen und beabsichtigte an der Roitzheimer Straße nach links abzubiegen.

Eine 68-jährige Radfahrerin befuhr die Straße in entgegengesetzter Richtung.

Beim Abbiegevorgang übersah die 43-jährige Pkw-Fahrerin die entgegenkommende Radfahrerin.

Es kam zur Kollision.

Beide Personen wurden bei dem Unfall verletzt und mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell