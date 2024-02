Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Dreister Diebstahl einer Geldbörse

Freiburg (ots)

Am Freitag, 16.02.2024, gegen 19.00 Uhr, wurde eine 29-jährige Frau Opfer eines dreisten Diebstahls. Sie saß mit ihrem Bekannten am Bahnhof auf einer Bank, als ein unbekannter Mann zu ihr kam und sie nach der Uhrzeit gefragt haben soll. Sie habe ihre Tasche geöffnet, der Unbekannte habe plötzlich in ihre Tasche gegriffen, ihre Geldbörse daraus entnommen und sei dann in Richtung Unterführung davongerannt. Die 29-Jährige versuchte noch hinterherzurennen, jedoch erfolglos.

