Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte entwenden zwei Spritzmaschinen von Himmelpfortener Baustelle, Kleinkraftrad in Stade-Bützfleth entwendet

Stade (ots)

1. Unbekannte entwenden zwei Spritzmaschinen von Himmelpfortener Baustelle

Bisher unbekannte Täter sind in der Nacht von Montag auf Dienstag zwischen 21:30 h und 07:30 h auf das Baustellengelände der Kirchengemeinde in der Hauptstraße in Himmelpforten gelangt und haben aus dem dortigen Gemeindesaal zwei dort abgestellte blaue Spritzmaschinen der Marke GRACO Mark X entwendet. Außerdem haben der oder die Einbrecher dann noch einen Raum in dem Gebäude verunstaltet indem sie dort mit Farbeimern umhergeworfen haben. Der angerichtete Sachschaden wird auf ca. 26.000 Euro geschätzt.

Hinweise auf den oder die Täter und den Verbleib der Spritzmaschinen bitte an die Polizeistation Himmelpforten unter der Rufnummer 04144-606080.

Foto in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

2. Kleinkraftrad in Stade-Bützfleth entwendet

Unbekannte haben in der Zeit von Montag, den 30.01., 16:00 h auf Dienstag, den 30.01.,10:00 h in Stade-Bützfleth im Mühlenweg einen Schuppen geöffnet und daraus dann anschließen ein Kleinkraftrad entwendet. Das rot-schwarze Krad hat das Versicherungs-Kennzeichen 021 SZH und stellt einen Wert von mehreren hundert Euro dar.

Hinweise auf den oder die Diebe und den Verbleib des Fahrzeuges bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

