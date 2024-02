Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Unbekannte brechen in Mehrfamilienhäuser in Refrath und Heidkamp ein

Bergisch Gladbach (ots)

Am gestrigen Dienstag (13.02.) wurde die Polizei zu zwei Wohnungseinbrüchen in den Stadtteilen Heidkamp und Refrath gerufen. In einem Fall handelte es sich um einen Versuch und in dem anderen Fall wurden Schmuck und Goldmünzen mit einem oberen vierstelligen Wert entwendet.

In der Richard-Zanders-Straße im Stadtteil Heidkamp bemerkten die Bewohner eines Mehrfamilienhauses am Dienstagmorgen (13.02.) gegen 07:00 Uhr Beschädigungen an ihrer Wohnungstür im zweiten Obergeschoss. Die Tür war laut Aussage der Geschädigten am Montagvormittag (12.02.) gegen 11:00 Uhr zuletzt in einem unbeschädigten Zustand. Die hinzugerufene Polizei stellte Hebelspuren am Schließzylinder fest. Ersten Erkenntnissen zufolge verschafften sich die unbekannten Tätern jedoch keinen Zutritt.

In der Dolmanstraße in Refrath hingegen gelang es den Einbrechern in der Zeit zwischen Dienstagmittag gegen 12:15 Uhr und Dienstagabend gegen 20:10 Uhr in eine Wohnung im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses einzudringen und Schmuck und Goldmünzen mit einem geschätzten Wert im oberen vierstelligen Bereich zu stehlen. Die Polizei stellte starke Beschädigungen und Hebelspuren an der Wohnungstür fest. Zudem befanden sich die Räume im Inneren in einem durchwühlten Zustand.

In beiden Fällen nahm die Polizei Strafanzeigen wegen Wohnungseinbruchdiebstahls auf und veranlasste eine Spurensicherung.

Das Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg sucht jetzt nach Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder möglichen Tätern geben können. Wer etwas Auffälliges im Umfeld des Tatortes beobachtet hat, meldet sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0. (st)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell