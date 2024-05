POL-OF: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hanau und des Polizeipräsidiums Südosthessen von 8. Mai 2024

Stadt und Kreis Offenbach (ots) - 1. In Bar eingebrochen und Spielautomaten aufgebrochen - Offenbach (cb) Die Beamten des Einbruchkommissariats in Offenbach suchen Zeugen, welche Hinweise zu einem Einbruch am Dienstag in der Schloßstraße (20er Hausnummern) geben können. Bislang unbekannte Täter hebelten, ...

mehr